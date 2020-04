Incidente intorno alle 12 in via San Leonardo. All'altezza del civico 23 un uomo di 55 anni che pedalava in sella alla sua bicicletta è caduto, sbattendo violentemente sull'asfalto. E' stato soccorso da un'ambulanza inviata dal 118 e portato al pronto soccorso del Maggiore con gravi traumi. Non è comunque in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA san leonardo

incidente