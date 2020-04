Via Trieste, lavori in estate (luglio-agosto) e non la prossima settimana

Dopo un ulteriore confronto con i commercianti di via Trieste il Comune di Parma, insieme ad IRETI, ha deciso di mantenere nel periodo estivo (luglio/agosto) i lavori previsti nella via e all’incrocio con via Venezia e via Benedetta.

L’intervento infatti era stato già programmato per il periodo estivo sin dallo scorso anno quando venne effettuato il primo stralcio sul primo tratto di via Trieste. L’anticipazione dei lavori alla prossima settimana e fino agli inizi di giugno era stato valutato per sfruttare la fase di chiusura e di riduzione del traffico dovuta al lockdown Coronavirus. Pertanto la prossima settimana l’incrocio e via Trieste saranno percorribili normalmente.