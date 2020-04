Covid-19 Il dottore che viveva per gli altri Se n'è andato Vincenzo Frontera

L'ultima volta che si sono sentiti al telefono era il 2 aprile alle 18,30, pochi istanti dopo sarebbe entrato in Rianimazione: «Era in affanno, ma non ci ha detto "sto male, cosa mi succederà". Ha chiesto dei ragazzi, di me. Si è preoccupato per noi fino all'ultimo».

Parla e piange, Anna Ivana, medico di base, le parole si spengono ma resiste, rincorrendo le ultime frasi scambiate con il marito Vincenzo Frontera, 64 anni da compiere il prossimo 23 ottobre, medico e dentista, ennesimo camice bianco ucciso, venerdì al Maggiore, dal Covid-19. «Invitiamo chi gli ha voluto bene a un momento di preghiera, domani alle 14,15, mentre la salma di Vincenzo sarà tumulata a Valera - dice Anna Ivana - Ognuno nell'intimità della propria famiglia, con il supporto morale di don Nando. Distanti ma vicini, in questo strano tempo».

Parla mentre il telefono continua a suonare, amici e colleghi increduli, «un bombardamento di messaggi», e la frase muore in gola. Voci amiche fin dalla Calabria, dove Vincenzo era nato nel '56, grande famiglia mediterranea d'una volta, genitori instancabili e nove figli da far studiare. Tirato su a valori e senso della comunità. Il medico con il sorriso negli occhi, lo ricorda un amico. Per tutti un colosso d'amore e d'altruismo, Vincenzo, questo il tratto fondamentale della sua personalità che risalta in ogni testimonianza: «Non si arrabbiava mai: - racconta Ivana – mi diceva, "per litigare bisogna essere in due". Ma lui non c'era».

LA PROFESSIONE

Medico a tutto tondo, una strada a senso unico scelta dopo il liceo scientifico frequentato a Crotone. Poi su, dalla Calabria a Parma, città del Nord selezionata perché qui già studiava un fratello. L'immatricolazione alla facoltà di Medicina, ore di studio e sogni di futuro, così fino alla laurea. Aveva fatto la gavetta, anni di guardie mediche e in tanto quella passione per gli altri che non lo lasciava mai, fino a portarlo a fare il dottore in carcere e ai due ambulatori, da medico di famiglia in viale Bottego e da dentista in via Marchesi. Il figlio Marco, 26 anni, dentista anche lui, non cede: «E' stato ricoverato il 24 marzo, l'abbiamo abbracciato mentre saliva sull'ambulanza. Ha continuato a fare il medico anche dall'Ospedale: i pazienti gli telefonavano per chiedere una ricetta e lui, attaccato al respiratore, si metteva a spiegare che lo studio era chiuso per la sanificazione, ma che c'era la sostituta e avrebbe risolto ». «Essere gentile gli veniva naturale», dice la moglie Ivana. Una roccia di tenerezza.

LA FAMIGLIA

Innamorato della sua famiglia. Vincenzo e Ivana, racconta un amico, «si volevano bene sul serio: una di quelle coppie che sembrano sempre al primo giorno». Si erano conosciuti ai tempi dell'Università, lei matricola arrivata da Castrì, nel Leccese, e lui più grande, ormai un passo dalla laurea. Amore a prima vista, poi il matrimonio, il 16 settembre del '92, e l'arrivo di Marco nel '94 e di Martina nel '99. Un papà chioccia che avrebbe voluto tenere i figli sotto la sua ala, ma che riusciva a fare il leone, a spingerli nella foresta. «Mi ero messa in testa di andare a studiare un anno a New York, - racconta Martina - lui non mi avrebbe voluto mandare, ma mi ha aiutato lo stesso a fare le pratiche. Mi diceva: devi informarti, diventare un bravo medico». E quando Marco si è laureato, a luglio 2019, 110 e lode di fatiche e merito, papà Vincenzo orgoglioso: «Eravamo così felici, sarei andato finalmente in ambulatorio con lui». Fu una grande festa, quel giorno: «Avevo preso un vestito nuovo, poco prima il papà mi ha detto "provalo, dai, voglio vedertelo addosso" – ricorda Martina - Mi sono messa le scarpe coi tacchi, ero un po' imbarazzata. Lui fiero: "Che bella dottoressina che diventerai"». Poi via per un viaggio a Zurigo, organizzato da Martina, con gli zii Sandra e Ivan, i cugini Giorgio e Luca e la nonna per cui «mio marito Vincenzo è sempre stato come un figlio». Era legato in un modo speciale a Vito, fratello minore della moglie: «Un figlio, per lui». Aveva stabilito due piccoli mattoni nella quotidiana vita in famiglia: almeno un pasto tutti assieme e i traguardi da festeggiare con i pasticcini, come quando poche settimane fa Martina superò lo scoglio dell'esame di Anatomia: «Quelle paste erano un simbolo, un riconoscimento, il suo modo di stare al nostro fianco, – ricorda Marco – di dirci, bravo ce l'ha fatta».

L'IMPEGNO NEL SOCIALE

Dalla famiglia all'impegno nel sociale. Instancabile organizzatore di eventi e feste nel ruolo, negli ultimi cinque anni, di consigliere dell'Anspi del Buon Pastore, la parrocchia della Crocetta. Cuoco alla tortellata di San Giovanni del gruppo scout Parma 8 dell'Annunziata, in cui Marco è capo gruppo e Martina capo educatore. Colonna tra i genitori, regista di campi estivi e raccolte fondi, e chef di mitiche paste al forno, il suo piatto preferito, cucinate in famiglia e negli eventi sociali. «Si metteva il grembiule e via, sempre con il sorriso», ricordano gli scout. Don Nando, storico parroco del Buon Pastore, celebrò le nozze d'argento di Ivana e Vincenzo: «Ci siamo scambiati di nuovo le fedi - dice Ivana - Don Nando non ci ha mai abbandonati in questi giorni e lo ringraziamo».

I GIORNI ALL'OSPEDALE

Giorni sospesi, un'altalena di speranza e disperazione. Dal ricovero del 24 marzo fino al buio di venerdì, all'ultima telefonata dall'Ospedale. Ivana, Marco e Martina si fermano: «Scriva per favore che ringraziamo lo staff della Terapia intensiva, tutto, ma in primis la dottoressa Laura Malchiodi, anestesista. Non l'abbiamo mai incontrata. È stata lei a informarci ogni giorno, senza illuderci, ma con umanità. Parliamo di medici eroi, lei è stata qualcosa di più: una persona vera. Almeno c'era lei, vicina al papà, quando noi non potevamo neppure andare ad accarezzarlo».

di Anna Maria Ferrari