Comune di Parma e Conad: parte l'iniziativa “Spesa sospesa”

E' partita oggi l’iniziativa “Spesa sospesa” co-organizzata dall’Assessorato Associazionismo, Pari Opportunità e Partecipazione del Comune di Parma, guidato da Nicoletta Paci, e Conad Parma, in collaborazione con i Consigli dei Cittadini Volontari, la Consulta dei Popoli, CSV Emilia, Emporio Solidale e Caritas e altre Associazioni del territorio.

“La Spesa Sospesa è un aiuto in più per chi si trova in difficoltà e che non riusciamo a raggiungere con altre forme di solidarietà. Sono certa – dice l’Assessora alla Partecipazione e Diritti del Cittadini Nicoletta Paci - che Parma saprà dare ancora una volta prova del suo grande cuore come già dimostrato da questa vera e propria squadra della solidarietà. Ringrazio Conad per aver messo a disposizioni gli spazi ed il supporto necessario per questa attività, i CCV, la Consulta dei Popoli e tutte le Associazioni locali che si sono messe a disposizione in questo importante progetto di comunità”

In tutti i supermercati Conad della città, chi ha la possibilità può aggiungere alla propria spesa l’acquisto di uno o più prodotti alimentari a lunga conservazione o generi di prima necessità.

In specifico presso 4 punti vendita Conad Visconti (Largo Visconti 1/), Conad City (via G. Rossa 12/A), Conad Superstore Campus (via B. Schreiber 15/E), Sapori&Dintorni Piazza Ghiaia (Piazza Ghiaia 3/G), i prodotti “sospesi” vengono raccolti direttamente nel punto vendita da cittadini volontari (componenti dei CCV, della Consulta dei Popoli e componenti di Associazioni cittadine) che riceveranno i prodotti acquistati e li disporranno in appositi scaffali.

Saranno, quindi, i volontari di Emporio Solidale e di Caritas Parma a ritirare i prodotti dai punti vendita, a stoccarli nei depositi predisposti e a confezionare i pacchi “spesa sospesa”, per poi consegnarli direttamente a domicilio.

“Ringrazio il Comune per aver reso possibile in tempi brevi una iniziativa che si sta diffondendo sempre più e che ci viene richiesta dai nostri stessi clienti– afferma Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord – Una raccolta alimentare continuativa che speriamo possa essere un aiuto immediato e concreto a chi si trova in difficoltà. Ringrazio ancora tutte le preziose associazioni e i volontari del territorio che rendono possibile tutto questo, una vera e propria filiera solidale.”

Elenco dei supermercati aderenti all’iniziativa “Spesa sospesa”:

Conad Giovenale, via Giovenale 2/A

Conad Parri, Largo Parri 37/E

Conad Visconti, Largo Visconti 1/A

Conad San Pancrazio, Via Vietta 4/A-B

Conad Superstore Il Parco, Via Piacenza 25/A

Conad City, via G. Rossa, 12/A

Pelagatti Gabriele & Massimo, via Parigi 25/A

Conad Superstore Campus, via Schreiber 15/E

Sapori&Dintorni Piazza Ghiaia, Piazza Ghiaia 3/G

Conad Superstore Via Venezia, via Venezia 40/A

Conad City Parma XXII Luglio, via XXII Luglio 27/C