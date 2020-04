Nasce l'Accademia del Teatro Regio: via al corso di Alta sartoria diretto da Lorena Marin

Formare profili professionali per la moda, il cinema, il teatro, la televisione, la pubblicità: questa la mission del nuovo progetto del Teatro Regio di Parma,

che mette a disposizione degli allievi lo scrigno di saperi che l’opera e i suoi professionisti tramandano e rinnovano ogni giorno.

Al via il 3 novembre con il Corso di Alta Sartoria, diretto da Lorena Marin. Domande di iscrizione entro il 28 luglio, selezioni il 3, 4 settembre 2020.

Destinata a strutturare l’offerta formativa del Teatro Regio di Parma, ampliandola con una tavolozza di proposte formative che, accanto all’Accademia Verdiana, dedicata al canto e all’arte scenica, abbraccerà tutti i mestieri teatrali, l’Accademia del Teatro Regio di Parma inaugura con il Corso di Alta Sartoria “Dal segno alla nascita di un sogno”, diretto da Lorena Marin.

“In un momento come questo di grandi difficoltà e grandi incertezze - dichiara Anna Maria Meo, Direttore generale del Teatro Regio di Parma - è importante e cruciale indirizzare il nostro sguardo al futuro e a progetti sui quali le istituzioni culturali e le giovani generazioni possano insieme costruire un nuovo inizio. Per questo abbiamo deciso di annunciare proprio in questi giorni un progetto al quale lavoriamo da molto tempo: l’Accademia del Teatro Regio di Parma. Offrire l’opportunità di formare profili professionali per le imprese creative driven, condividendo quei saperi che rendono unico il nostro Paese e che uniti alla nostra creatività ci consentiranno di rialzarci da un momento difficile come quello che stiamo vivendo. L’Accademia TRP nasce dunque per offrire nuove prospettive per il futuro che insieme dovremo costruire e inaugura con un corso di alta sartoria diretto da Lorena Marin, che avrà inizio il prossimo autunno, compatibilmente e nel rispetto delle misure legate all’evoluzione della situazione attuale”.

“Il nostro obiettivo - spiega Lorena Marin, ideatrice e titolare del Corso - è di formare un profilo completo, un professionista del taglio e della confezione, un costumista realizzatore, in grado di padroneggiare tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie e utili alla progettazione, alla modellazione, alla lavorazione, sperimentazione e applicazione delle tecniche sartoriali, fino alla confezione di abiti, maschere, cappelli e accessori. Un profilo che sappia dunque disegnare, conoscere i materiali, la storia e la sociologia del costume, che sia informato su tutte le discipline del mestiere, con un particolare focus anche su quelle tecniche, il moulage e il ricamo ad esempio, proprie della haute couture e che abbia acquisito anche nozioni di trucco e acconciatura. In ambito più strettamente teatrale, il percorso di formazione sarà completato da approfondimenti legati alla storia dell’opera e dei personaggi teatrali, interfacciandosi con le figure professionali che concorrono alla creazione e alla produzione di uno spettacolo teatrale: con l’affiancamento di registi e scenografi, nella fase di concezione drammaturgica dell’allestimento, con la realizzazione dei bozzetti, e via via rapportandosi con le altre specialità e competenze artigianali, con i musicisti, gli attrezzisti e i tecnici, fino ad acquisire nozioni relative alla gestione economico-organizzativa di un reparto di sartoria e alla relativa contrattualistica”

“L’Accademia forgerà dunque figure professionali in grado sì di progettare e realizzare costumi teatrali, ma pronte a beneficiare più in generale delle offerte professionali dei diversi ambiti lavorativi nelle industrie creative: il teatro e la danza, il cinema e la televisione, la pubblicità, particolarmente online ove la comunicazione video è in forte e continua espansione, la moda e l’alta moda, grazie alla grande permeabilità che caratterizza oggi più che mai il rapporto tra teatro e fashion industry”.

“Per questo il corso si avvarrà della collaborazione di esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza in grado di garantire uno stretto collegamento con il mondo del lavoro e dello spettacolo e agli allievi sarà offerta la possibilità di praticare lo stage presso il Teatro Regio di Parma, istituzioni culturali e festival e presso alcune aziende legate all’impresa sartoriale che rappresentano l’eccellenza nel settore”.

Rivolto ai maggiorenni in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica professionale con età non superiore ai 35 anni, il corso ha una durata di 12 mesi e 1600 ore complessive, suddivise in 950 ore di lezione e 650 ore di stage che potranno essere effettuate presso la Sartoria del Teatro Regio di Parma, ma anche presso altre istituzioni, festival, imprese sartoriali internazionali. Il corso, si svolgerà presso il Teatro Regio di Parma indicativamente dal 3 novembre 2020 al 22 luglio 2021 e dal 18 agosto al 3 dicembre 2021, ed è riservato a 14 partecipanti che saranno selezionati in un colloquio di gruppo e individuale, tenuto dai membri del corpo docente dell’Accademia e dalla Direzione generale del Teatro Regio, il 3 e 4 settembre 2020. Il costo di partecipazione al Corso è di euro 4.800 complessivi, che potranno essere corrisposti ratealmente. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione è il 28 luglio 2020. Il bando del Corso di Alta Sartoria è disponibile su teatroregioparma.it. Per ogni ulteriore informazione: accademiatrp@teatroregioparma.it