Solidarietà: dalla comunità marocchina del Parmense donati 15mila euro

Sotto lo slogan: “Siamo tutti per Parma”, la Comunità marocchina di Parma e Provincia ha lanciato una campagna di raccolta fondi a sostegno dell’ospedale maggiore di Parma per fronteggiare la grave situazione determinata dalla pandemia Covid-19. Con l'iniziativa sono stati raccolti 15 mila euro da mettere a disposizione della struttura sanitaria della città.

La Comunità marocchina, in piena consapevolezza dall'enorme sacrificio di tutta la città dettato dalla pandemia e conscia dell’importanza della solidarietà nella vita dei popoli ha voluto mostrare il suo sostegno alla città e ha trovato nella solidarietà un'“arma” per sconfiggere la pandemia.

Questo umile gesto di solidarietà rappresenta un sentito e doveroso ringraziamento alla città che sempre ci abbraccia e ci accoglie senza chiederci un corrispettivo. Certi che solo insieme potremo superare questa immane tragedia e ripartire per un nuovo inizio, ancora più forti e soprattutto più uniti.