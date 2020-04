Fuga di gas in via Digione, evacuate 15 famiglie in via precauzionale

Un forte odore di gas ha messo in allarme gli inquilini di un palazzo di via Digione che hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Arrivati sul posto, i vigili hanno deciso di evacaure le 15 famiglie residenti nel palazzo in via precauzionale mentre gli addetti dell'Iren stanno cercando di individuare l'origine della fuga di gas. Probabilmente si tratta della rottura di una tubazione interrarata a media pressione. Sul posto stanno operando una squadra dei vigili del fuoco e alcune squadre di Iren con un escavatore. Gli operai di Iren stanno cercando di individuare la perdita.

