Migliora anche il senso di responsabilità: ieri 15 multati su oltre 900 controllati

Continuano i controlli delle forze di polizia finalizzati a verificare il rispetto delle misure introdotte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. E anche questi numeri cominciano a migliorare. Ieri su 906 persone controllate, sono state 15 quelle multate per essere lontane da casa senza un valido motivo. Su 1288 attività o esercizi controllati, in un caso il titolare è stato sanzionato.

Il monitoraggio del territorio proseguirà nei prossimi giorni .