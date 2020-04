Via La Spezia, 'per noia' piazzano assi di legno e metallo in strada: denunciati tre ragazzi

La chiamata è arrivata da un cittadino che li ha visti piazzare assi di legno e metallo in mezzo alla strada. Via La Spezia, per la precisione, all’altezza della rotonda Sidal. Col rischio di fare danni e di mettere in pericolo chi sarebbe passato a bordo di un veicolo o - ancor peggio - di una moto.

Sul posto - era la scorsa domenica notte - sono arrivati tre equipaggi della Squadra Volante della Questura. Prima hanno riportato la strada in sicurezza, poi hanno iniziato i controlli nelle aree verdi della zona e nei cortili per individuare il trio. Dopo aver ricostruito i loro movimenti, e grazie alla segnalazione ricevuta, gli agenti li hanno individuati nei pressi di una abitazione, dove si erano nascosti per sfuggire ai poliziotti. Si tratta di tre ragazzi di 18 e 19 anni che prima hanno negato di essere gli autori del gesto, poi hanno ammesso ai ver agito per noia. I tre sono stati denunciati e poi multati anche per non aver rispettato i decreti sulle misure di contenimento del Covid-19.