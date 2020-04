A Parma 6 morti e 64 nuovi ammalati.

Consueto report sull'evoluzione dei contegi e dell'emergenza coronavirus a Parma e in regione con il commissario Venturi. 23.434 casi in regione con 342 nuovi contagi. Le guarigioni sono 7.146. "Stiamo potenziando la possibilità di fare tamponi". Calano i casi attivi, 160 la differenza tra guariti e nuovi malati. Calano le persone in isolamento: 116 in meno rispetto a ieri. Diminuiscono i malati nei reparti covid e in terapia intensiva. 57 nuovi decessi, sei a Parma.64 nuovi casi (2.973 in totale), ma è dovuto all'esecuzione di tamponi che "sono il recupero di casi di settimane fa". In generale "Stanno richiamando i pazienti che erano in stand-by per alcuni interventi chirurgici". Con una serie di grafici, poi Venturi mostra come la patologia abbia contagi equilibrati tra donne e uomini. Mentre la mortalità è al 61% uomini 38% donne. Un 1% non è definito. 80-90 la fascia d'età più colpita. Poi la fascia 70-79. Tra le fasce "più giovani" "nella maggioranza dei casi ci sono patologie concomotanti". Mentre i contagi per fascia d'età, la più colpita è 50-59. Poi 80-90,70-79 e 60-69. Analizzando i casi in corso nelle varie province, Venturi ha commentato le curve generalmente in discesa nella parte finale: "Stanno crescendo le guarigioni rispetto ai contagi. L'inizio della fine del virus: stiamo vedendo quello che volevamo vedere". Social e critiche: "Capisco lo stress, visto che siamo come in uno zoo rinchiusi. Vorrei rispetto però per tutte le persone che si stanno impegnando. Uno stress che va ben oltre i tre mesi dell'emergenza. Ci sono persone che non hanno dormito settimane. Altre che danno il massimo e non hannp ottenuto i risultati che si aspettavano. Tutta colpa delle aziende per i venti giorni per un tampone? Accetto le critiche, ma è un retaggio del passato perchè i tamponi non ce li portava nessuno e dovevamo trovarli noi. Adesso nessuno aspetta più trenta giorni. Smettiamo di rilanciare notizie che girano da giorni. Come l'esistenza di farmaci miracolosi. Rispetto cper chi si è impegnato e si sta impegnando". "Tutti ce ne siamo accorto che non è come qualcuno ci diceva che è poco più di un'influenza". "E' tutto sotto controllo, ci sono criticità come i contagi nelle famiglie e la messa in sicurezza delle case di riposo".

I dati

In Emilia-Romagna sono 23.434 i casi di positività al Coronavirus, 342 in più rispetto a ieri. Le nuove guarigioni sono 445 (7.146 in totale). I test effettuati hanno raggiunto quota 140.874, 5.996 in più rispetto a ieri. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

In calo i casi positivi attivi: -160 rispetto a ieri (13.084 contro 13.244).

Calano anche le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: complessivamente arrivano a 8.903, 116 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 282, stabili rispetto ieri. E diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-81).

Le persone complessivamente guarite salgono a 7.146 (+445): 2.337 “clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 4.809 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 57 nuovi decessi: 22uomini e 35 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.204.

I nuovi riguardano 10 residenti nella provincia di Piacenza, 6 in quella di Parma, 11 in quella di Reggio Emilia, 9 in quella di Modena,10 in quella di Bologna (1 nell’imolese), 1 in quella di Ferrara, 1 in provincia di Ravenna, 2nella provincia di Forlì-Cesena, tutti nelterritorio forlivese), 5 nella provincia di Rimini; 2 decessi di fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.533 a Piacenza (73 in più rispetto a ieri), 2.973 a Parma (64 in più), 4.437 a Reggio Emilia (68 in più), 3.472 a Modena (23 in più), 3.558 a Bologna (51 in più),359 le positività registrate a Imola (1 in più), 833a Ferrara (28 in più). In Romagna sono complessivamente 4.269 (34 in più), di cui 941 a Ravenna (4 in più), 833 a Forlì (4 in più), 621 a Cesena (4 in più), 1.874 a Rimini (22 in più).