Controlli sul territorio: ancora 61 multati e un denunciato

Continuano i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle normative in seguito ai decreti del presidente del consiglio sull'emergenza coronavirus. Ieri sono state controllate quasi 1.500 persone e ne sono state multate 61, una denunciata e altre due denunciate per altri reati. Per quanto riguarda i locali commerciali, su quasi 1.300 controlli uno solo è risultato non in regola. Questi i dati complessivi:

* persone controllate: 1456

* persone sanzionate: 61

* persone denunciate ex artt.495 e 496 c.p.: 1

* persone denunciate ex art.260 r.d. 27.7.1934 n.1265: 0

* persone denunciate per altri reati: 2

* attività o esercizi controllati: 1284

* titolari di attività o esercizi sanzionati: 1

* chiusura provvisoria di attività o esercizi su disposizione: 0

* chiusura di attività o esercizi: 0

Il monitoraggio del territorio proseguirà nei prossimi giorni con il massimo rigore.