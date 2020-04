CrowdForLife, raccolti oltre 100.000 euro a favore Ospedali di Parma e provincia

Parma si conferma ancora una volta campione di solidarietà. Hanno superato infatti i 100 mila euro le donazioni effettuate su CrowdForLife, il portale di crowdfunding del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, a favore del Fondo Supporto Emergenza Coronavirus promosso dalla Provincia di Parma, dai Comuni di Parma, Fidenza e Borgotaro, dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e dall’AUSL di Parma. Un grande traguardo per la raccolta fondi, nata per sostenere le strutture ospedaliere di Parma, FidenzaVaio e Borgotaro nell’emergenza coronavirus, promossa con il supporto di MUNUS Fondazione di Comunità di Parma in sinergia con il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e la Fondazione Cariparma, che aveva deciso di raddoppiare la somma complessivamente raccolta fino ad un massimo del 50% dell’importo obiettivo della campagna di crowdfunding, ovvero 100.000 euro, donando quindi 50 mila euro. La raccolta fondi continua ancora per qualche giorno su CrowdForLife, all’indirizzo www.ca-crowdforlife.it per consentire a chi non lo avesse ancora fatto di partecipare a questa gara di solidarietà.

