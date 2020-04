Prosegue il viaggio della Gazzetta alla scoperta dei palazzi di Parma. Oggi - come ogni giovedì - raccontiamo in una pagina la storia di una dimora. Questa settimana tocca al Palazzo del Tribunale che prima di diventare il polo giudiziario della città (nel 1924) era stato sede dell'Ateneo. La narrazione corredata da foto, cronologia e curiosità, è di Fabio Stocchi. L'intero progetto, in 36 puntate, è coordinato dal professor Carlo Mambriani.

