Spara dal balcone con la carabina: individuato e denunciato

La sera del 19 aprile due equipaggi delle volanti sono intervenute in un quartiere della zona Sud di Parma per la segnalazione di un uomo che stava sparando in strada con la propria carabina.

Gli agenti sono andati a casa della persona indicata da chi aveva chiamato il 113 senza ricevere alcuna risposta. Dopo molta insistenza, la porta è stata aperta da un uomo che ha strattonato con forza gli agenti. L'uomo, un insegnante, dichiarava di non essere responsabile di alcunché e tantomeno di aver esploso colpi dalla propria abitazione. Considerate le circostanze e il fondato sospetto che il soggetto possedesse armi, munizioni o altre materie esplodenti, gli agenti hanno perquisito l'appartamento, trovando:

* 1 pistola marca Mauser calibro 7,65;

* 1 carabina marca Weihrauch, calibro 22;

* 1 carabina marca Diana, modello 27, calibro 4,5;

* 18 cartucce calibro 7,65 oltre a 1892 pallini in piombo di vario calibro.

Il tutto illegalmente detenuto. Durante la perquisizione venivano trovati altre 4 persone, che si trovavano lì per un festino a casa dell’amico. Per via della loro illegittima presenz, in relazione alla normativa per il contenimento dell’epidemia, questi ultimi sono stati multati.

Gli agenti trovavano poi 13 grammi di marijuana.

Consapevole della posizione scomoda e illegale in cui si trovava, l’uomo a quel punto ha confermato l’utilizzo della carabina per esplodere dei colpi in aria per pura goliardia.

A quel punto gli agenti hanno denunciato l'insegnante per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione abusiva di armi e getto di cose pericolose, oltre alla contestazione amministrativa per possesso di sostanza stupefacente.