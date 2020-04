Arrestato un nigeriano evaso dai domiciliari e denunciati altri stranieri e italiani per droga e altri reati

Nella loro opera di controlli per il contenimento dell’emergenza Covid i carabinieri della compagnia di Parma hanno arrestato

un trentenne nigeriano domiciliato a Parma per evasione in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliare e trovato fuori casa.

Hanno poi deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica:

- un gambiano classe 99 in Italia senza fissa dimora, trovato in possesso di 40 g di marijuana

- un marocchino classe 98 residente a Monticelli Terme, trovato in possesso di circa 4 g di hashish

- un moldavo classe 93 residente a Parma in quanto trovato in possesso di un coltello con una lama di 12 cm all’interno della propria autovettura

- un italiano classe 78 residente a Parma, trovato in possesso di arnesi atti allo scasso.

I carabinieri hanno poi segnalato alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti:

- un cittadino della Guinea classe 2001

- un italiano classe 91

- un altro italiano classe 95

- un moldavo classe 88

- cittadino della Costa d’Avorio classe 95