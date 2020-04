Nell’ottica di una riapertura, di una 'Fase 2', «ci vogliono linee guida nazionali: bisogna che le scelte che vengono fatte valgano per tutto il Paese». Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione Agorà su Rai 3.

«Lo smart working deve diventare un piano per il futuro: sarebbe un errore se tornassimo al mondo di prima. Si può lavorare da casa di più e meglio, facendo aumentare la produttività e diminuire l’inquinamento» ha aggiunto.

«Mi aspetto molto dal Consiglio europeo di oggi. L’Europa così non serve a nulla, ma nessuno pensi di salvarsi senza Europa. Un’Europa solidale che guardi meno all’austerità, ma alla liquidità e a un piano degli investimenti. Se l’Europa vuole bene a se stessa deve farlo».

Sul fronte dell’emergenza legata al coronavirus e all’avvio della cosiddetta 'Fase 2', ora «si stratta di capire se partirà tutto il 4 maggio o il 27 con al primo posto la garanzia della sicurezza. Dovranno arrivare in queste ore linee guida per la sicurezza. Dopo di che mi pare che si stiano facendo passi avanti, Queste ore sono decisive per capire cosa può ripartire».

Inoltre, ha aggiunto il presidente emiliano-romagnolo, «è utile, ma mi pare che il Governo stia andando in questa direzione, immaginare anche un piano di riaperture per quelle attività che oggi sono chiuse come i bar, i ristoranti, il turismo. Immaginare - ha concluso Bonaccini - un piano che possa prevedere step by step, a distanza di qualche giorno o settimana il riavvio di questo Paese».

«Servono più investimenti nella sanità pubblica, chi vuole più privato non sa di cosa sta parlando, per oggi e domani». Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, parlando ad Agorà.

«Dobbiamo pensare - ha detto - a una medicina più di territorialità e meno ospedaliera, con più investimento nel pubblico. Si è investito troppo poco nella sanità pubblica, servono più risorse, l’idea di una sanità che sia più privata che pubblica, cioè che curi più gli ospedali, dove una persona è presa in cura e non in carico, è un’idea sbagliata».

Pur nell’ottica di una progressiva ripartenza del Paese, occorre «tenerci tutti pronti, nel caso di rimbalzi, per potere eventualmente restringere qualcosa, regione per regione e territorio per territorio, se la curva dei contagi andasse al rialzo. Anche dal punto di vista sanitario occorre avere tutto pronto in caso di qualche problema».