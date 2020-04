Doppio furto in pochi giorni, arrestato un senegalese

Aveva già colpito il lunedì di Pasquetta sull’autobus n. 8; la sua vittima, una giovane passeggera a cui aveva sottratto il portafogli, aveva dato immediatamente l’allarme e i poliziotti della Questura di Parma, dopo un lungo inseguimento, erano riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. L’uomo, identificato in N’Gom Boubacar, cittadino senegalese classe ’72, veniva denunciato a piede libro per il reato di furto con destrezza aggravato e la refurtiva, grazie alla collaborazione di una donna che aveva notato l’uomo mentre si liberava del portafogli svuotato dei valori, gettandolo all’interno di un cestino, veniva interamente recuperata.

Dopo soli 4 giorni, nel primo pomeriggio del 17 aprile, tuttavia, una farmacista che si stava recando sul posto di lavoro, ha chiamato il 113 per segnalare di essere stata derubata del proprio cellulare a bordo dell’autobus n. 6 su cui stava viaggiando; la donna ha dato una dettagliata descrizione che sembrava corrispondere perfettamente a quella di N’Gom Boubacar che è stato successivamente rintracciato e fermato. Il Gip, pur non convalidando il fermo, ha disposto la custodia cautelare in carcere e, pertanto, l’indagato resta detenuto.