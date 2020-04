12 morti e 26 contagi in città. Ambulanza e emergenze, Parma come all'inizio della malattia (i primi di marzo)

Consueto appuntamento con la diretta facebook del commissario ad acta Sergio Venturi per fare il punto della situazione sul contagio in regione e e Parma: 12 morti i n più rispetto a ieri. In Emilia Romagna "Le guarigioni sopravanzano i nuovi contagi (463 nuove guarigioni contro 289 nuovi contagi)". I malati effettivi sono 12.845. Calano le persone isolate in casa, 126 in meno 8.877. 16 pazienti in meno nelle terapie intenve e 75 in meno in altri reparti. A Parma 26 nuovi casi, per un totale di 2.999. Attività di ambulanze covid, "Ieri 16 chiamate a Piacenza, un numero identico della fine di febbraio con 150 oltre: un'offensiva che ha portato ha decuploicare le chiamate. Immaginate che situazione hanno docuto affrontare a Piacemnza. Siamo quasi tornati ll'inizio dell'epidemia. Questa è una fotografia ben più significativa dei contagi". 33 chiamate a Parma ieri per sospetto covid (il picco è stato di 170 il 20 marzo), per tornare a 33 dobbiamo andare ai primi di marzo. Tra una decine di gior ni "un elenco di test sierologici a cui fare riferimento e da poter chiedere ai laboratori se hanno o meno". A carico del cittadino. "Se poi è positivo il test, serve un tampone per conferma. Va detto". "Accuse di mancanza di tamponi ai primi di marzo "sarà vero, ma non perchè non ci fosse gente: non c'erano, non li avevamo. Adesso le aziewnde ne producono di più e ci sono. Non c'è responsabilità di persone. Le diagnosi le facevamo in ospedale con tac e altri strumenti": Un impegno di oltre 60 mila persone del sistema sanitario "c he hanno fatto il loro meglio per salvare vite". Alla fine "ci ricorderemo quanto di buono è stato fatto da questo sistema sanitario regionale. Qui nessuno ha pagato tremila dollari per un tampone. Se qualcuno lo vuole lo chieda, ma io non sono d'accordo. Negli Usa all'inizio non si facevano i tamponi perchè c'era qualcuno che non aveva soldi per l'assicurazione".

I dati

In Emilia-Romagna dall’inizio della crisi sanitaria da coronavirus si sono registrati 23.723casi di positività al Coronavirus, 289 in più rispetto a ieri. Le nuove guarigioni sono 463 (7.609 in totale).I test effettuati hanno raggiunto quota 146.146: +5.272.

In calo i casi positivi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -239 rispetto a ieri (12.845 contro i 13.084).

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Calano anche le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: complessivamente arrivano a 8.777, 126 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 266 (-16 rispetto a ieri). E diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-75).

Le persone complessivamente guarite salgono a 7.609 (+463): 2.446 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 5.163 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 65 nuovi decessi: 26uomini e 39 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.269.

I nuovi decessi riguardano 4 residenti nella provincia di Piacenza, 12 in quella di Parma, 8 in quella di Reggio Emilia, 8 in quella di Modena, 11 in quella di Bologna, nessuno nell’imolese), 9in quella di Ferrara, 3 in provincia di Ravenna, 5 nella provincia di Forlì-Cesena (4 nel forlivese), 4 nella provincia di Rimini; 1 decesso di fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.586 a Piacenza (53 in più rispetto a ieri), 2.999 a Parma (26 in più), 4.482 a Reggio Emilia (45 in più), 3.490 a Modena (18 in più), 3.612 a Bologna (54 in più), come ieri 359 le positività registrate a Imola, 857a Ferrara (24 in più). In Romagna sono complessivamente 4.338 (69 in più), di cui 956 a Ravenna (15 in più), 841 a Forlì (8 in più), 630 a Cesena (9 in più), 1.911 a Rimini (37 in più).