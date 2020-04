Aveva 12 ovuli in auto e altra cocaina in camera da letto: arrestato pusher 44enne

Lo hanno trovato in auto "in compagnia" di 12 ovuli di cocaina per quasi 10 grammi e con a disposizione denaro contante per 600 euro, presumibilmente guadagnato grazie all’attività di spaccio. A quel punto da via Ferdinando Bernini i Carabinieri del Norm di Parma sono passati alla perquisizione a casa dell'uomo, C.E., 44 anni, origine albanese e lì, in una cassettiera nella camera da letto, hanno trovato un involucro in cellophane trasparente con altri 10 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e numerose bustine in cellophane.

L'uomo è stato arrestato, in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura, a firma della Pm Paola Dal Monte e si trova ai domiciliari.

Il 44enne, in Italia dal 2014, era stato affidato in prova ai servizi sociali nel 2017 con sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna per scontare la pena carceraria residua in seguito dad una condanna per porto d’armi o oggetti atti ad offendere.