Bonaccini firma l'ordinanza: via libera al take away e alla toelettatura degli animali

Stop alle limitazioni supplementari in due zone arancioni, la provincia di Rimini.e nel Comune bolognese di Medicina (dove saranno valide le misure previste nel resto della Regione), ritorno alla vendita di cibo da asporto in rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie e pizzerie al taglio. Sono le nuove misure previste dalla nuova ordinanza della Regione Emilia-Romagna che saranno in vigore da lunedì. Secondo l’ordinanza, firmata dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e già annunciata nel pomeriggio, nei locali che potranno riaprire si potrà vendere, ma solo dietro ordinazione e quindi in maniera contingentata. Nel locale non potrà esserci più di un cliente per volta e l’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto. Via libera anche all’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia. Da lunedì inizia, poi, la distribuzione di 4,5 milioni di mascherine.

