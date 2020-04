Crédit Agricole dona 5.000 mascherine al Coordinamento delle Assistenze Pubbliche

Crédit Agricole Italia, concretamente impegnata nel sociale per l’emergenza Coronavirus, dona 5.000 mascherine al coordinamento provinciale delle Assistenze Pubbliche, che le metterà a disposizione di tutte le associazioni di volontariato che si occupano di trasporto sanitario in città e provincia. Grazie a questa iniziativa sarà possibile assicurare più di 1500 trasporti in sicurezza per pazienti, operatori e volontari.

Le Assistenze Pubbliche di Parma rappresentano il principale nucleo territoriale dell’organizzazione del 118 provinciale svolgendo, nel 2019, circa l’80 % dei servizi di emergenza cui si aggiunge analoga attività nel settore dei trasporti sanitari ordinari per una percorrenza complessiva annua che si aggira su 2.900.000 chilometri.

L’iniziativa, che intende ribadire la vicinanza alla cittadinanza e a tutti coloro che sono in prima linea per l’emergenza covid-19, si inserisce nell’ambito degli interventi già promossi a favore della Diocesi di Parma per la Mensa del Povero e per il Fondo straordinario per la lotta alla povertà e la raccolta fondi per gli ospedali di Parma attivata in sinergia con Munus e Fondazione Cariparma sul portale www.ca-crowdforlife.it, che ha superato i 100 mila euro.

Sempre con la Fondazione Cariparma Crédit Agricole Italia ha donato nelle scorse settimane 20 ventilatori polmonari all’Ospedale Maggiore di Parma per contrastare l’emergenza Coronavirus attraverso il reperimento di macchinari da utilizzare nelle strutture ospedaliere.

