Iren: acquista gli immobili di sette sedi storiche (tra cui Parma)

Iren ha sottoscritto con Ream Sgr un contratto per l’acquisto di un portafoglio di 7 complessi immobiliari a Torino, Genova, Parma e Reggio Emilia, occupati finora in affitto per le sedi storiche del Gruppo. Il controvalore complessivo dell’operazione, spiega Iren, è pari a 97 milioni di euro, con un impatto nullo sull'indebitamento finanziario netto in quanto «già contabilizzato» nel bilancio dell’esercizio 2019, in applicazione dei principi contabili internazionali adottati. Per Iren si tratta di una «ottimizzazione del portafoglio immobiliare che permetterà, in futuro, un risparmio dei canoni di locazione».

