Raccolta dei rifiuti in occasione del 25 Aprile

In occasione della festa della Liberazione di Sabato 25 Aprile 2020, per tutte le zone di Parma che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta verrà effettuato regolarmente, come indicato nei calendari distribuiti ai cittadini.

Negli altri comuni della Provincia, la raccolta dei rifiuti sarà eseguita in base ai calendari distribuiti agli Utenti, inoltre saranno raccolte le seguenti frazioni:

Corniglio

Plastica e Barattolame – Zona Gialla

I CENTRI DI RACCOLTA e il Punto Ambiente di strada S.Margherita resteranno CHIUSI.