Scontro tra un'auto e un camion in tangenziale Nord: un ferito in Rianimazione e traffico bloccato

Incidente intorno alle 15.45 in tangenziale Nord, all'altezza dell'ingresso di strada Vallazza in direzione Reggio Emilia. A scontrarsi, un'auto e un camioncino. L'utilitaria ha tamponato il camioncino facendolo cadere in un piccolo sentiero in forte pendenza a lato della strada, abbattendio alcuni pali della segnaletica stradale. Uno dei due conducenti ha riportato gravissimi traumi ed è stato trasportato in elisoccorso al Maggiore. Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. Per consentitre i soccorsi, la messa in sicurezza dei mezzi e i rilievi, la circolazione risulta bloccata.