Maltrattamenti verso la ex e verso i genitori: 28enne dai domiciliari al carcere

Dai domiciliari al carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della stazione di Parma centro hanno dato esecuzione all’ ordinanza di custodia cautelare emessa dalla corte d’appello di Roma nei confronti di un 28enne italiano nato a Roma e residente a Parma. L'uomo, che vanta numerosi precedenti sia per reati contro il patrimonio (rapina, furto) che reati In materia di stupefacenti, si è reso più volte responsabile dal 2015 ad oggi di resistenza a pubblico ufficiale e di maltrattamenti in famiglia.

In particolare, nel dicembre 2015 a Milano aveva aggredito e minacciato di morte l’allora compagna,dopo averla sbattuta violentemente contro il muro e ferita ad una mano con il collo di una bottiglia veniva tratto in arresto.

Il 27 ottobre 2017 solo l’intervento dei vigili del fuoco e del nucleo operativo di Vimercate-Milano aveva permesso di liberare l’ex compagna trattenuta contro la propria volontà all’interno dell’abitazione. L'uomo era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.

Il 13 gennaio 2019 il 28enne si era reso nuovamente responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori, che di fronte all’ennesimo episodio non avevano potuto fare altro che denunciarlo. Era stato nuovamente arrestato e fino ad oggi si trovava ai domiciliari a Parma. Ma a causa di sopraggiunte esigenze della famiglia che lo ospitava, si sono aperte le porte del carcere.

