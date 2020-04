Weekend di maxi-controlli: posti di blocco lungo le strade in uscita dalla città

Si preparano fine settimana di festa. E le forze dell'ordine continuano a controllare le strade. Le pattuglie infatti sono come sempre impegnate e monitorare gli spostamenti dei parmigiani che, in attesa della fase 2, devono comunque rispettare le regole che impongono di restare a casa se non per motivi impellenti e certificati. Nel corso della giornata di giovedì le forze dell'ordine hanno quindi svolto controlli nelle strade e nei negozi: oltre 1520 sono state le persone fermate e 65 di queste sono state multate, così come il titolare di un negozio sugli oltre 1100 sottoposti a verifica.

Ma questi dati facilmente subiranno un incremento nelle prossime ore: carabinieri e polizia, infatti, dal primo pomeriggio di ieri hanno disposto una serie di posti di controllo nelle vie di accesso alla città con un notevole spiegamento di uomini e di mezzi che proseguiranno anche nelle prossime ore, per evitare spostamenti ingiustificati verso le seconde case.



