6 morti e 39 nuovi malati a Parma. Venturi: 'Dati positivi, ma la discesa dei decessi sarà lenta'

Un altro appuntamento con il commissario Venturi, per tariffa il punto della situazione sui contagi e sull'emergenza coronavirus in Emilia Romagna e Parma. "Dati tutto sommato positivi. Anche se la discesa dei dati sui decessi sarà purtroppo lenta: ci sono malattie che durano molto. I sintomi diventano cronici e non aspettiamoci dei dimezzamenti in tal senso. Rispetto al picco degli oltre cento morti, tuttavia, ora si sono dimezzati ". Ci sono stati 39 nuovi decessi in Emilia Romagna, con le donne più rappresentate da qualche giorno "valuteremo se il dato è episodico oppure epidemiologicamente significativo. Più morti sono in ospedale, un terzo nelle case protette, dove è dura la battaglia che stiamo combattendo. Anche se tutti gli ammalati vengono trasferiti quando non è possibile isolarli ... " 6 i morti di Parma. Sempre in regione ci sono 241 malati in più (ieri 239) e 208 i guariti, I malati positivi attivi (quelli che effettivamente lo sono) sono in calo. I malati lievi a casa sono 8.857, 17 in più. Calano anche i malati in terapia intensiva e negli altri reparti. A Parma 39 nuovi malati.



Deceduti

(Dati Efree)



Il ricovero per ogni paziente è di circa "venti giorni, ma anche di più". Volontari "grazie a tutti quelli che hanno lavorato, così come tutti quelli che si impegnano ogni giorno". Discesa significativa dei nuovi casi degli utlimi 5 giorni "spero che continui". "Chiunque di noi può essere positivo, quindi quando andiamo in ospedale (per gli altri malati, non coronavirus) mettiamoci la mascherina." Accesso alle persone in ospedale: quindi proteggete voi stessi ei vostri cari. Non andare in tanti contemporaneamente: destino valere il buon senso e il senso civico ". Dove (Bologna e Piacenza) ci sono numeri importanti" è perché vieni a Reggio nei giorni scorsi, ad esempio, abbiamo fatto più tamponi. Li abbiamo ' Ma non sono casi gravi. Persone che erano rimaste indietro ea cui abbiamo fatto il tampone ".



Guariti

(Dati Efree)



In due giorni a Piacenza (23-24 aprile) "abbiamo fatto oltre 1.500 tamponi, solo 1 su 10 era positivo". "Non c'è nessun focolaio in provincia o picchi, dati positivi, e diffusi sul territorio. Dati che monitoriamo. Sono tanti i tamponi che abbiamo fatto e faremo". Nel momento in cui "avremo test sierologici a sufficienza, agiremo in maniera massiccia a Piacenza, Medicina e Rimini. Non c'è bisogno di più di quelli che arriveranno da Roma con uno sforzo notevola". Gli unici focolai a Piacenza (8 casi) sono nel dovuto caso di riposo "A Piacenza la situazione non è grave, è stata ma non la è".



Nuovi positivi

(Dati Efree)

Il Veneto non fa 10mila test ... "Ne fa meno, ma è comunque anche più grande di noi". "Il calo della nostra regione non è in altre regioni, come il Piemonte. Noi abbiamo negli ultimi giorni numeri positivi". "Ci stiamo presentando bene alla scadenza del 4 maggio". Una sorta di avviso a Parma: "Se vedrete nuovi casi in più è perchè faremo più tamponi". "Non è finita la guerra, stiamo affrontando nel migliore dei modi. E questo vuol dire andare a cercare chi ha pochi sintomi. Cerca cioè più casi positivi sul territorio". Ancora Parma: "Sta recuperando molto bene rispetto ad alcune condizioni di arretrati come a Piacenza, anche se qui ci sono numeri molto più bassi. Non sarà semplice arrivare a quota zero decessi. Non arriveremo a zero nuovi casi, ma arriveremo a zero morti. Questo spero prima di giugno, come qualcuno ha previsto "." La fase più grave è alle spalle. Prepariamoci ad una fase in cui dovremo guardare attenti ai sintomi. E in estate, con il caldo, in questa particolare situazione, non bisogna che sia riferito al coronavirus. Una fase in cui avremo un po 'più di libertà e in cui dovremo guardare attenti a non perderla di nuovo ".



Totale positivi

(Dati Efree)

I dati

In Emilia-Romagna sono registrati 24.450 casi di positività al Coronavirus, 241 in più rispetto a ieri, in linea quindi con aumenti tra i più bassi registrati più volte negli ultimi giorni. Le nuove guarigioni sono 208 (8.723 in totale). I test eseguiti hanno raggiunto quota 146.146 (+5.045). Ancora in calo icasi positivi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -6 rispetto a ieri (12.341 contro i 12.347). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non rappresentano cure ospedaliere, o presenti in sintomi di avvenimenti arrivati ​​a 8.577, +19 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 245 (-1 rispetto a ieri). E diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-23). Le persone interessate guariscono salgono a 8.723 (+208): 2.463 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver manifestato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 6.260 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti negativi risultate negative nei due test consecutivi. Si registrano 39 nuovi decessi: 17 uomini e 22 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati ​​a 3.386. I nuovi decessi interessati 5 residenti nella provincia di Piacenza, 260 persone dichiarate negative a tutti gli effetti perché risultate negative nei test consecutivi previsti. Si registrano 39 nuovi decessi: 17 uomini e 22 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati ​​a 3.386. I nuovi decessi interessati 5 residenti nella provincia di Piacenza, 260 persone dichiarate negative a tutti gli effetti perché risultate negative nei test consecutivi previsti. Si registrano 39 nuovi decessi: 17 uomini e 22 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati ​​a 3.386. I nuovi decessi interessati 5 residenti nella provincia di Piacenza, 6 in quella di Parma , 8 in quella di Reggio Emilia, 2 in quella di Modena, 10 in quella di Bologna (nessuno nell'imolese), 3 in quella di Ferrara, 1 in provincia di Ravenna, 2 nella provincia di Forlì-Cesena, 1 nella provincia di Rimini; 1 decesso di fuori regione. Questi casi di positività sul territorio, che invece sono presenti nella provincia di residenza ma in cui è stata fatta la diagnosi: 3.751 a Piacenza (56 in più rispetto a ieri), 3.073 a Parma (39 in più) , 4.577 a Reggio Emilia ( 25 in più), 3.562 a Modena (24 in più), 3.793 a Bologna (51 in più), 363 le positività registrano a Imola (3 in più), 901a Ferrara (16 in più). In Romagna sono presenti 4.430 (27 in più), di cui 969 a Ravenna (come ieri), 868 a Forlì (11 in più), 656 a Cesena (13 in più), 1.937 a Rimini (3 in più).