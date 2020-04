Con la scusa di chiedere una sigaretta rapina un uomo in Via Trento: 31enne arrestato

Erano impegnati nei maxi controlli legati al contenimento del Covid-19, i poliziotti della Squadra Volanti che venerdì si sono precipitati in via Trento appena è arrivata la richiesta di aiuto. A chiamare, un uomo che era appena stato rapinato in strada. Secondo la ricostruzione, uno cittadino di origine straniera si era avvicinato con la scusa di avere in regalo una sigaretta. Ma ha poi puntato dritto a quel che l'uomo aveva in tasca. Grazie alla resistenza dalla vittima, era però riuscito ad impossessarsi solo di una di banconota da 20 euro. A quel punto, con al descrizione fornita dalla vittima, i poliziotti hanno iniziato la ricerca dell'uomo, rintracciato dopo pochi minuti e sottoposto a perquisizione, trovandogli addosso la banconota. Si tratta di un 31enne senegalese arrestato quindi per rapina. Visti i numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato portato nel carcere di via Burla, in attesa dell’udienza di convalida del fermo,

