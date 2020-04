Alla scoperta del Palazzo Ape Museo

Prosegue il viaggio della Gazzetta alla scoperta dei palazzi di Parma. Domani - come ogni giovedì - raccontiamo in una pagina la storia di una dimora. Questa settimana tocca a Palazzo Ape Museo Ape, che molti in città conoscono soprattutto come «l'ex Banca d'Italia». Il palazzo è stato infatti sede di Parma della Banca d'Italia per oltre un secolo.

La narrazione corredata da fotografie , cronologia e una nota sui tesori artistici, è a cura del professor Carlo Mambriani, che è anche il coordinatore dell'intero progetto proposto da Gazzetta di Parma che si sviluppa in 36 puntate.