Modifiche alla viabilità in via Palermo dal 4 maggio per lavoro Ireti di rifacimento delle condotte di acqua e gas. I lavori si svolgeranno in tre fasi.

Fase 1) Dal 04/05/2020 al 23/05/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in Via Palermo – tratto ricompreso tra Via Trento e via Rastelli escluse intersezioni, è prevista l’istituzione del divieto di circolazione eccetto veicoli diretti ad area di sosta di Via Catania ed aventi massa non superiore a 35q ed altezza massima 3 Metri. A questo si aggiunge la destituzione di stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24.

Fase 2) Dal 23/05/2020 al 20/06/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in Via Palermo – tratto ricompreso tra via Rastelli intersezione compresa e Via Chiesi intersezione esclusa, è prevista l’istituzione del divieto di circolazione e la destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24.

Sempre in Via Palermo – da parcheggio di Via Catania a Via Rastelli – è programmata l’istituzione del senso unico alternato.

In via Bergamo è prevista l’istituzione del senso unico alternato.

In via Palermo – tratto ricompreso tra Via Bologna e Via Chiesi – l’istituzione del senso unico con direzione da Est a Ovest.

In via Brescia – tratto ricompreso tra Via Trento e Piazza Rastelli– destituzione dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Rastelli per i veicoli provenienti da Ovest.

In Via Brescia – da Piazza Rastelli a Via Chiesi - istituzione del doppio senso di circolazione.

Fase 3) Dal 22/06/2020 al 04/07/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in Via Palermo – tratto ricompreso tra Via Bergamo intersezione esclusa e Via Chiesi intersezione inclusa - istituzione del divieto di circolazione e destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24.

In Via Chiesi, istituzione del doppio senso di circolazione e destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 nel tratto ricompreso tra il civ.4 e l’intersezione con Via Brescia.

In Via Brescia – tratto di intersezione con Via Chiesi - istituzione del divieto di fermata ambo i lati per un’estensione di 20 metri in direzione Ovest dall’incrocio.

In via Brescia – da Piazza Rastelli a Via Chiesi - istituzione del doppio senso di circolazione.

In Via Brescia – tratto ricompreso tra Via Trento e Piazza Rastelli – destituzione dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Rastelli per i veicoli provenienti da Ovest.

L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

La cartina con i tempi delle chiusure e destituzioni degli stalli di sosta