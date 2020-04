Nello zaino nasconde 140 euro di alimentari: sorpreso, reagisce con calci e pugni

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato per rapina impropria un 45enne brasiliano di fatto senza fissa dimora sorpreso mentre cercava di rubare merce al supermercato Conad di strada XXII Luglio.

L'uomo era stato notato dall’addetto alla sicurezza a mettere delle cose nello zaino ma una volta giunto alle casse aveva fatto passare solamente la merce presente nel carrello. Invitato a restituire la merce non pagata - generi alimentari per 140 euro -, ha reagito prima con minacce ed in seguito con calci e spintoni nei confronti della guardia giurata.

I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Il rito per direttissima è previsto per oggi.

