“Questo non è amore”: la prevenzione delle violenze di genere ha fatto tappa in Ghiaia

E' ripresa la campagna on the road - o meglio: nei mercati e piazze - di prevenzione delle violenze di genere organizzata dalla Questura di Parma.

Un gazebo in Ghiaia, in concomitanza con il mercato, per sensibilizzare su "tutto ciò che amore non è". La campagna si intitola infatti "Questo non è amore" e mira a diffondere una maggiore informazione su quello che è "un fenomeno trasversale a tutte le fasce sociali, per combatterlo è necessario un deciso cambiamento culturale che possa aiutare le donne a vincere la paura, rompendo l’isolamento e la vergogna, nella consapevolezza di avere degli strumenti di contrasto, di sostegno e di tutela. Proprio per questo vengono organizzati i gazebo: per far conoscere alle donne vittime di violenza fisica, psicologica, economica e sociale, che esiste una fitta rete di istituzioni, enti locali ed associazioni di volontariato che ogni giorno si impegnano per affermare una parità di genere contro stereotipi e pregiudizi e che il poliziotto rappresenta uno snodo fondamentale di questa rete".

Il progetto tende a stabilire un contatto diretto con le donne che saranno accolte da psicologi, operatori della polizia giudiziaria e rappresentanti di associazioni, pronti a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di Polizia.

A incontrare cittadine e cittadini, la Dirigente della Divisione Anticrimine, la Vice Questore Silvia Gentilini, personale della Polizia Locale e i volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.