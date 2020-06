Sorpreso a forzare la colonnina dei pagamenti di un autolavaggio: arrestato 42enne

L'hanno visto armeggiare attorno alla colonnina dei pagamenti di un autolavaggio self service in via Sidoli, all’interno del distributore Esso. E a quel punto la pattuglia della Squadra Volante si è avvicinata. La reazione dell'uomo, un 42enne residente nel parmense ma domiciliato a Parma, è stata quella di lasciar cadere a terra....., inforcare la bicicletta e cercare di fuggire lungo via Sidoli in direzione di via XXIV Maggio. Ma è stato subito bloccato.

E' accaduto la notte scorsa intorno alle 3. L’uomo, A.P., è stato perquisito e trovato in possesso di utensili usati solitamente per compiere furti. Nei pressi della colonnina è stata trovata e sequestrata anche una smerigliatrice angolare ancora calda, utilizzata proprio per tagliare i due lucchetti a due ganci che proteggevano la struttura in ferro all'interno della quale era posta la colonnina dei pagamenti.

Il 42enne è stato dichiarato in arresto per tentato furto aggravato e denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere. L'arresto è stato convalidato con il rinvio dell’udienza al mese prossimo.

Contestualmente il giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 22 alle 7 di ogni giorno.