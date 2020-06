Unione Industriali, domani mattina l'assemblea annuale

Si svolgerà domani mattina l'assemblea dell'Unione parmense Industriali. Vista l'emergenza Covid e le conseguenti regole di sicurezza, è stato necessario cambiare l'abituale programma dell'evento. L'assemblea dell'Upi quest'anno si svolgerà solo in forma privata riservata agli imprenditori iscritti che si potranno collegare in videoconferenza. Non ci sarà quindi la parte pubblica dell'assemblea quella con la tradizionale relazione della presidente Annalisa Sassi sulla situazione dell'economia parmense e i dibattiti con imprenditori, politici ed esperti su temi di attualità. La speranza dell'Unione industriali è di poter programmare questa parte pubblica in presenza, per l'autunno se saranno venute meno le esigenze di distanziamento per l'emergenza coronavirus.

