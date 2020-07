'Riti e usanze dal mondo' ogni giovedì al Museo d'Arte Cinese

Dopo la rassegna on-line dedicata alle favole nel mondo ogni giovedì di giugno, molto gradita non solo dai bambini, il Museo d’Arte Cinese di Parma è pronto per presentare una nuova iniziativa. Per il mese di luglio è infatti in programma “Riti e usanze dal mondo” che ogni giovedì porterà alla scoperta di popolazioni lontane.

“L’obiettivo - afferma Chiara Allegri, responsabile eventi e marketing - è quello di svelare le culture extraeuropee, delle quali il Museo conserva pezzi pregiati, divulgando conoscenze, riti e tradizioni di Paesi lontani e proprio per questo motivo incredibilmente affascinanti”.

La rassegna sarà disponibile sulla pagina Facebook del Museo: cinque appuntamenti, dal 2 al 30 luglio. Protagoniste le zone in cui hanno operato i missionari Saveriani: Cina, Africa sub sahariana, Giappone, Amazzonia, America.

Si partirà il 2 luglio con il Giappone: “Geisha. Fascino femminile millenario”, il 9 tocca alla Cina con “La calligrafia tra arte e natura”, mentre il 16 luglio sarà la volta dell’Amazzonia con “La cosmogonia del popolo Kayapò”. Gli ultimi due appuntamenti di luglio approfondiscono due temi che ci portano in Africa: il 23 “L’arte africana e la sua interpretazione” e infine il 30 “Il Bwami, la setta segreta dei Lega”.

E già sono in cantiere nuove date per ulteriori approfondimenti che andranno a stuzzicare la nostra curiosità su rituali e usanze di Cina, Giappone e Amazzonia.

Con la riapertura il museo si è arricchito di un nuovo strumento per la trasmissione del sapere: ai visitatori verrà infatti offerta la possibilità di intraprendere un viaggio tra le collezioni, mediante l’impiego dell’app MuseOn. Facilmente scaricabile sul proprio dispositivo (smartphone o tablet) una volta arrivati al museo, funziona comodamente senza l’utilizzo di internet e permetterà di vivere una visita guidata personalizzata, tra schede didattiche, audio e video, per favorire l’incontro tra il visitatore e le molteplici culture del mondo che il Museo ospita, permettendo inoltre di rimanere aggiornati sulle iniziative future.

Le visite guidate sono riprese, in sicurezza e per piccoli gruppi di massimo sei persone (costo di 5 euro a persona), previa prenotazione a info@museocineseparma.org o contattando il numero 0521 257337.

Per informazioni:

Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, viale San Martino, 8 – 43123 Parma

Tel: 0521 257337

Sito web: www.museocineseparma.org

E-mail: info@museocineseparma.org

Orari: da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. La domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chiuso il lunedì.