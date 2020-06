L'incrocio tra via Mazzini e via Garibaldi chiuso per lavori fino all'8 agosto

Modifiche alla viabilità all'incrocio tra via Mazzini e via Garibaldi, che sarà chiuso da domani, mercoledì 1 luglio, e per tutta la prima decade di agosto. Si tratta del secondo stralcio dei lavori previsti nell'ambito del progetto di riqualifica di via Mazzini, iniziato lo scorso anno e denominato "Il pedone al centro”.

Il progetto prevede l’allargamento del marciapiede lungo i portici, sul fronte nord, fino a Piazza Garibaldi.

Gli interventi erano ripresi l'11 maggio con il completamento delle opere in prossimità dell’intersezione tra via Mazzini e via Carducci ed ora il cantiere si sposta nella parte tra via Garibaldi e piazza Garibaldi, lungo via Mazzini.

L'ordinanza prevede, dal 1 luglio all'8 agosto dalle 00:00 alle 24:00, in strada Garibaldi – all’intersezione con strada Mazzini – l'istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli, la destituzione della corsia preferenziale di Strada Garibaldi e il contestuale spegnimento del sistema elettronico di rilevamento dei transiti.L'autorizzazione dei titolari di permesso ZTL 1 AG ed NR, al solo transito in Piazzale Paer.