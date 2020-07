Iva evasa per 11 milioni: maxi-sequestro preventivo per due società cooperative di logistica e trasporti

Dalle indagini è emerso che di quegli oltre milioni di euro di Iva dovuti per il 2017 e il 2018, ne sono stati versati un decimo. Ed è così che nella giornata di lunedì i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Parma hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip Mattia Fiorentini - nei confronti di due importanti società cooperative parmensi che fanno parte dello stesso gruppo copperativo ed operano nel settore della logistica e dei trasporti.

Il provvedimento è l’esito di una indagine di polizia economico-finanziaria, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Parma nel settore dei reati tributari. In particolare, dall’esame delle banche dati e dai successivi approfondimenti, è emerso che le due società, pur avendo presentato le dichiarazioni annuali IVA per gli anni 2017 e 2018 con un’imposta dovuta pari, complessivamente, ad oltre 12 milioni di euro, non hanno provveduto a versarla, pagandone unicamente una piccola parte.

Il sequestro preventivo riguarda tutte le somme di denaro, le quote societarie e i beni immobili delle società e, in seconda battuta, dei rappresentanti legali, fino al soddisfacimento del debito tributario.

In particolare, sono stati sottoposti a sequestro 12 unità immobiliari per un valore di 1.138.807 euro, -quote societarie per un valore attuale di 4.327.345 euro e somme liquide sui conti corrente in attesa di quantificazione.