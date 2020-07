Parma, un morto e quattro nuovi positivi asintomatici. E in Emilia Rt sale sopra 1

Sono 27, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus, 18 dei quali sono in provincia di Bologna nei focolai già individuati, come quello del polo logistico della Bartolini. Ci sono anche due morti, uno in provincia di Reggio Emilia, uno di Parma, che portano il totale dei decessi a 4.267. Dei 27 nuovi positivi, 9 (dei quali otto nel Bolognese) sono sintomatici. Le nuove guarigioni sono 17 e quindi aumentano i casi attivi, che sono 1.011 (8 in più di ieri). I pazienti in terapia intensiva rimangono 9, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 87 (-9)

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4548 a Piacenza (nessun nuovo caso), 3661 a Parma (+4, asintomatici), 5003 a Reggio Emilia (nessun caso nuovo rispetto a ieri), 3.957 a Modena (+3), 4.944 a Bologna (+18, quasi tutti riconducibili a focolai sotto controllo; di questi 8 sono sintomatici); 404 a Imola (nessun caso nuovo rispetto a ieri), 1.029 a Ferrara (nessun caso nuovo rispetto a ieri); 1054 a Ravenna (nessun caso nuovo rispetto a ieri), 961 a Forlì (nessun caso nuovo rispetto a ieri), 803 a Cesena (+1, sintomatico) e 2.198 a Rimini (+1, asintomatico).

Emilia Romagna, Lazio e Veneto con Rt sopra 1 - Emilia Romagna (1.28), Veneto (1.12) e Lazio (1.04) sono le tre regioni con un indice Rt maggiore di 1, secondo il monitoraggio dei casi Covid in Italia dal 22 al 28 giugno. Il valore della Lombardia scende a 0,89.

Questi i valori regione per regione: Abruzzo 0.52 Basilicata 0.05 Calabria 0.69 Campania 0.82 Emilia Romagna 1.28 Friuli Venezia Giulia 0.51 Lazio 1.04 Liguria 0.78 Lombardia 0.89 Marche 0.81 Molise 0.16 Provincia Bolzano 0.58 Piemonte 0.81 Provincia Trento 0.26 Puglia 0.67 Sardegna 0.26 Sicilia 0.14 Toscana 0.99 Umbria 0.08 Valle d’Aosta 0 Veneto 1.12