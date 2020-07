Attenti alle code in autostrada: sarà una giornata "caldissima"

Si prospetta un'altra giornata "caldissima" per chi si metterà in auto oggi in autostrada. Le prime code sono già cominciate questa mattina sia in A1, dove è già iniziato l'esodo verso il mare e dove si registrano code fra Fidenza e Parma in direzione Sud all'altezza dell'innesto con la A15 a causa del solito cantiere di lavori, sia in A15, dove per il tristemente noto scambio di carreggiata fra i caselli Borgatore e Berceto ci sono già code in direzione La Spezia. Ma la situazione è destinata a peggiorare nel corso della giornata. Il consiglio è di tenersi sempre bene informati controllando la situazione del traffico sul sito di Autostrade per l'Italia e di Autocisa.

