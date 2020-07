Raddoppio Pontremolese, M5S attacca il Pd: "Una vittoria collettiva, non di bandiera"

Comunicato del M5S provinciale di Parma per rispondere al Pd, che venerdì era intervenuto sulla Pontremolese.

"E‘ notorio come i colleghi del PD locale abbiano, da tempo oramai immemore, perso l'abitudine ad esprimere posizioni politiche accorte e lungimiranti, ed anche per quanto riguarda la questione “Pontremolese", dobbiamo ammettere non essersi smentiti. Appare infatti evidente dal Comunicato Stampa da loro appena pubblicato, dove, l’emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera proprio sul raddoppio della Pontremolese viene presentato come prodotto dal Vice Presidente PD Andrea Orlando. Purtroppo per loro, la realtà, (facilmente riscontrabile attraverso gli atti relativi depositati presso la Camera dei Deputati) è che l'emendamento votato è frutto di una riformulazione di due emendamenti distinti, uno a firma del ligure Orlando e uno a prima firma del Deputato emiliano Davide Zanichelli (M5S). Sarebbe stato sufficiente un breve approfondimento per sapere che al ministero erano giunti gli interessamenti su queste proposte emendative sia dal ministro piacentino De Micheli, sia dal sottosegretario genovese Roberto Traversi del M5S. Oppure, come ultima istanza, bastava leggere l’antecedente Comunicato Stampa del deputato Zanichelli, che spiegando l'iter con cui si era arrivati a questo risultato, in maniera molto corretta riconosceva il lavoro svolto anche dal collega Orlando. È surreale che in una fase politica, dove il PD nazionale sta facendo pressioni sul Movimento 5 Stelle per portare a compimento alcune alleanze in visione delle prossime regionali e amministrative, a Parma lo stesso PD dimentichi completamente il lavoro del partner di Governo. Auspichiamo si tratti davvero dell’ennesima dimenticanza da parte dei colleghi locali del PD, ma ci pare lecito chiedere se, il fronte comune circa doverose battaglie politiche locali quali il raddoppio ferroviario della Pontremolese, l'elettrificazione della linea ferroviaria Parma-Brescia (anch'esso atteso da anni dai numerosi pendolari parmigiani che ne usufruiscono nonostante gli antichi disagi) e lo stop all'allungamento cargo della pista dell'aeroporto Verdi possa definirsi ufficialmente confermato o se piuttosto il PD locale voglia cogliere anche tali occasioni per puerili e autoreferenziali battaglie di facciata, a danno del pubblico interesse. Insomma anziché plaudire per il positivo risultato collettivo, per Parma e la sua provincia, il PD si dimostra per l'ennesima volta orientato a piantare la bandierina."

Patrizio Bimbi consigliere comunale 5 stelle Sala Baganza

Giuseppe D'Andrea consigliere comunale 5 stelle Salsomaggiore Terme

Jonathan Albiero consigliere comunale 5 stelle Sorbolo Mezzani

Simone Guernelli consigliere comunale 5 stelle Colorno