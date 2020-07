Saluto romano al banchetto di FdI (in via Mazzini): la protesta sul web

Una foto che ha (fatto in tempo) a fare il giro della rete. "Un militante nostalgico fa il saluto romano prima di firmare la petizione: vergogna", scrivono - come si vede - i tanti che l'hanno ri-postata dopo la comparsa sul profilo facebook di Fratelli d'Italia. La foto è stata scattata al banchetto di raccola firme in via Mazzini, in concomitanza con l’evento nazionale del centrodestra a Roma in piazza del Popolo, per chiedere che il Governo si dimetta e per tornare a elezioni. Tra i tanti a commentare, anche sindaco, Federico Pizzarotti: "Nella città Medaglia d'oro alla Resistenza, nella centralissima via Mazzini, saluti fascisti-nazisti al banchetto di Fratelli d'Italia. Qui storicamente non siete mai passati, e finché sarò sindaco non passerete mai".