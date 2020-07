E' stato trovato morto dopo un giorno di ricerche il diciottenne parmigiano di origini ghanesi che era scomparso in mare al termine della mattinata di domenica. Il giovane è stato ritrovato in mare, nello specchio acqueo di fronte a Forte dei Marmi. Le ricerche sono iniziate poco dopo che il ragazzo, arrivato a Forte dei Marmi con amici per una domenica di mare, si era tuffato dal pontile. Altri particolari sulla Gazzetta di Parma in edicola domani.

