Sindaci delle città capoluogo: tonfo di Pizzarotti, è 85mo. Decaro in testa, Raggi penultima

Il sindaco di Bari Antonio Decaro è al vertice della Governance Poll 2020, un’indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provinciarealizzata per Il Sole 24 Ore del Lunedì.

Fa registrare invece un vero e proprio crollo nel gradimento Federico Pizzarotti. Il sindaco di Parma, che al momento dell'elezione godeva del 57,9 è ora piombato al 49,4 che lo relega addirittura all'85mo posto (su 105).

Decaro, presidente dell’Anci, raccoglie un ampio 69,4%, affiancato sul podio dal messinese Cateno De Luca e da Giorgio Gori, sindaco della Bergamo martoriata dall’epidemia, ex aequo con Marco Bucci che a Genova si è trovato il mandato "invaso" dal crollo del ponte Morandi. Leoluca Orlando a Palermo e Virginia Raggi a Roma, sono appaiati all’ultimo posto con un solo decimale di scarto (38,1% contro 38,2%). A far loro compagnia a fondo classifica ci sono Salvo Pogliese a Catania, Giuseppe Falcomatà a Reggio Calabria, Rinaldo Melucci a Taranto e Luigi De Magistris a Napoli. Chiara Appendino, che dopo i primi mesi a Palazzo di Città alla guida di Torino vinceva di slancio la corsa del Governance Poll, ora scende alla casella numero 97; un pò meglio della collega del Campidoglio e un poco peggio rispetto al Nisseno Roberto Gambino, che al 91° posto chiude la non esaltante terna a Cinque Stelle alla guida dei capoluoghi di Provincia.