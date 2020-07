Lavori in via Cagliari e strada al Ponte Caprazzucca, traffico e autobus numero 15 deviati

I lavori che si stanno effettuando in via Cagliari comportano l’istituzione del senso unico di marcia in direzione Est–Ovest e di conseguenza il traffio e la linea urbana n. 15 vengono deviati. L'autobus proveniente dal Q.re Artigianale Primo (via Moletolo) e diretta verso il centro città, giunta in via Ravenna, anziché imboccare come di consueto via Milano, proseguirà diritto in via Prampolini, svolterà a destra in via San Leonardo, per riprendere quindi il regolare percorso in via Trento.

Nessuna deviazione in direzione contraria.

Lungo il percorso deviato verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.

Da ieri (lunedì 6 luglio) e fino al termine dei lavori, verrà chiusa al traffico Strada al Ponte Caprazucca (in concomitanza con la chiusura al traffico di Strada Garibaldi). Pertanto gli autobus della linea urbana n. 15 provenienti da Strada Pastrengo, giunti in V.le Solferino, anziché imboccare come di consueto Strada Farini, si instraderanno lungo V.le Berenini, V.le Basetti, V.le Toscanini, V.le Mariotti, V.le Toschi, Stazione FS. In direzione contraria gli autobus continueranno ad osservare la deviazione attualmente in atto per la chiusura al traffico di Strada Garibaldi. Lungo il percorso deviato gli autobus effettueranno, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.