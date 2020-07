Oggi un po' di fresco ma da domani bolla di calore fino a 36 gradi

I parmigiani si sono svegliati questa mattina con una gradevolissima temperatura e un po' di nuvole nel cielo, ma l'aria fresca dovrebbe avere vita breve. Già nel pomeriggio le nuvole dovrebbero scomparire e la temperatura dovrebbe alzarsi, pur rimanendo piacevole. Da domani però è in arrivo una vera e propria bolla di calore che porterà ad un'innalzamento repentino delle temperature per tutto il resto della settimana. Le massime previste per i prossimi giorni sono di 31° per domani, 34° per giovedì e addirittura 36° per venerdì e sabato. Insomma, quella di oggi è solo una piacevole parentesi.

