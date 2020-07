Tenta di rubare una bicicletta, marocchino arrestato

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Parma, nel corso dei servizi serali di controllo della stazione ferroviaria, dopo aver notato in lontananza un giovane che armeggiava su una bicicletta parcheggiata nelle rastrelliere posizionate dinanzi all’ingresso principale di piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, si sono avvicinati al soggetto in questione il quale, utilizzando il sellino, era riuscito a danneggiare il lucchetto di sicurezza. Immediatamente riconosciuto dagli operatori, il giovane, di origina marocchina, classe 1990, residente in provincia e titolare di regolare permesso di soggiorno per motivi famigliari, è stato immediatamente riconosciuto quale autore in passato di altri analoghi episodi commessi sia con violenza sulle cose, di borseggi commessi con destrezza ed era stato anche denunciato per evasione.

Accompagnato in ufficio il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato di tentato furto aggravato e messo a disposizione della locale Procura della Repubblica per il giudizio con rito direttissimo, mente la bicicletta, tipo city Bike, di colore grigio/nera, marca Imperia, modello Moving, in buono stato d’uso e con un voluminoso cestino porta oggetti anteriore metallico è stata sequestrata a disposizione della stessa A.G. e del proprietario che non è ancora stato rintracciato benché sul luogo del fatto sia stato apposto relativo avviso.