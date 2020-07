Per consentire i lavori di ispezione sul cantiere del nuovo sovrappasso della A1, è stata disposta la chiusura del tratto dell'Autosole fra il casello di Parma e l'allacciamento A15 Parma-La Spezia in direzione Nord a partire dalle 22 di giovedì sera fino alle 5 di venerdì mattina. Chi è diretto a Nord, in direzione Milano, deve entrare in autostrada al casello di Parma Ovest sulla A15 e da lì dirigersi in direzione Milano.

