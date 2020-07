Via Burla, aperto un solo piano del nuovo padiglione per 40 detenuti

Nell'istituto penitenziario di Parma non è stato aperto il nuovo padiglione (da 196 posti), ma solo un piano detentivo a cui saranno destinati circa 40 detenuti di media sicurezza, individuati dalla direzione tra quelli degli altri reparti che presentano un basso indice di pericolosità e che hanno già avviato un percorso trattamentale. Lo rende noto, in una nota, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche.

Scopo di tale movimentazione è quello di assicurare con urgenza la disponibilità, all'interno degli altri padiglioni, di spazi dove ospitare detenuti arrestati nel circondario di Parma, al fine di garantire a tutti coloro che faranno ingresso in carcere e ai trasferiti da altri istituti l'isolamento precauzionale anti-Covid che le autorità sanitarie regionali hanno stabilito in 14 giorni.

L'apertura dei restanti piani detentivi avverrà solo a seguito di una ulteriore assegnazione di personale di Polizia Penitenziaria, anche a seguito della revisione della pianta organica dell'istituto giù richiesta al DAP dal Provveditorato Reigonale Emilia Romagna e Marche.