Maxi assembramento: la polizia chiude un bar in via Trento

Continua l’attività di controllo straordinario del territorio coordinata dalla Squadra Volante di Parma che nei giorni appena trascorsi ha visto impiegate 7 pattuglie del Reparto Prevenzione di Reggio Emilia, personale specializzato antidroga della Questura di Firenze e tre equipaggi della locale Polizia Municipale.

A seguito dei controlli è stato chiuso un bar in via Trento, in quanto veniva accertata la presenza di un maxi-assembramento di circa 50 persone. Obiettivo principale di questi controlli sono i locali cittadini segnalati per la presenza di soggetti in grado di incidere sulla sicurezza pubblica e segnalati maggiormente come non rispettosi della normativa anti-covid.

I poliziotti delle unità cinofile hanno poi trovato nei parchi cittadini più volte segnalati quali punti fissi di spaccio 150 grammi circa di droga.

In totale sono state controllate 113 persone, di cui 30 risultate avere precedenti giuridici e di polizia, e più di 53 autoveicoli.