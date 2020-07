Un treno in più ogni sabato alle 7.55 per Rimini

A causa della grande richiesta per raggiungere la riviera adriatica, Trenitalia ha aggiunto – fino al 29 agosto - un altro treno regionale per Rimini, il sabato mattina: partenza alle 7.55, con origine da Parma, e arrivo a Rimini alle 10.26. Il collegamento è effettuato con i nuovi convogli Rock a doppio piano. E così per i parmigiani, nella fascia oraria 6.57-10.27, il sabato diventano otto i treni regionali per raggiungere Rimini senza cambio di treno. La domenica, invece, sono nove i collegamenti diretti al mare nella stessa fascia oraria senza necessità di cambio a Bologna.

Vista la diversa origine (Milano, Piacenza, Parma) dei tanti treni regionali che raggiungono le spiagge della Romagna, Trenitalia consiglia ai passeggeri di scegliere la soluzione di viaggio più funzionale alla propria città di partenza, per consentire una migliore distribuzione delle persone a bordo.

Tutti i posti a sedere possono essere occupati, ma va ricordato che sul treno è obbligatorio indossare sempre e correttamente la mascherina e igienizzare le mani anche utilizzando i dispenser a bordo. I treni regionali vengono sanificati ogni giorno e il personale è attrezzato per viaggiare nella sicurezza propria e dei passeggeri.

Per il rientro, il sabato sono sei i treni regionali che collegano Rimini e Parma tra le 17.58 e le 20.50. L’ultima di queste corse ha termine proprio a Parma e non prosegue oltre. La domenica nella stessa fascia oraria le relazioni sono nove.

